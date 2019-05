LIVE: FC Den Bosch in uitverkocht huis op jacht naar ticket finale play-offs om promotie

FC Den Bosch tegen Go Ahead Eagles (foto: VI Images).

DEN BOSCH -

FC Den Bosch heeft woensdagavond aan een klein gelijkspel genoeg om de finale van de play-offs om promotie te halen. Door het 2-2 gelijke spel op bezoek bij Go Ahead Eagles staan de Bosschenaren er goed voor. Een 0-0 of een 1-1 is daardoor al genoeg voor plaatsing van de finale. Volg het duel hieronder LIVE.