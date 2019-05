Appeltje van Oranje voor samenbrengen ouderen: 'Dit is de Oscar voor vrijwilligerswerk'

Stichting Met je Hart is een landelijke stichting opgezet door Babs van Geel, die oorspronkelijk uit Boxtel komt en begon met de stichting in Utrecht. Inmiddels is Met je Hart actief in 26 gemeenten, waarvan ongeveer de helft in Brabant. De stichting heeft tot doel ontmoetingen te regelen tussen ouderen die zich eenzaam voelen. Vaak gaan ze gezellig met elkaar uit eten.

Onzichtbare ouderen

"Het zijn er echt heel veel", zegt Hélène Schneiders. "Vaak zijn ze onzichtbaar." Via thuiszorgorganisaties, huisartsen en pastors komt de stichting in contact met ouderen die zich eenzaam voelen. In Tilburg zijn er ruim 250 in beeld.

"Deze mensen komen weinig de deur uit, omdat ze er fysiek of financieel niet toe in staat zijn", zegt Schneiders. "Daardoor wordt hun sociale kringetje heel klein."



Buren kijken niet

Schneider denkt dat eenzaamheid onder ouderen ook veroorzaakt wordt omdat ze langer zelfstandig thuis wonen. "Ze wonen in gewone wijken met buren die niet eens naar hen omkijken."

In november en december gaat de stichting campagnevoeren. Ruim 40 restaurants in Tilburg doen mee. Klanten worden gevraagd om een euro te doneren bij het afrekenen.

Geld hard nodig

Eén van de horecazaken die meedoet, is Grand Café Puur in Tilburg. Volgens Niek van den Broek van Puur geven zijn klanten graag. "En vaak zelfs nog meer dan 1 euro, als je het maar goed uitlegt. Iedereen hoopt oud te worden en niemand hoopt dat hij eenzaam wordt."

De stichting in Tilburg haalt jaarlijks tussen de 10.000 en 12.000 euro op. "Als je elke maand 250 ouderen mee uit eten neemt, heb je dat ook wel nodig", zegt Schneiders.

Uitbreiding

Hélène Schneiders hoopt dat meer Brabantse restaurants zich gaan aansluiten bij het project. "Maar we hopen ook op een olievlek door heel Nederland, zodat we meer ontmoetingen kunnen regelen om het leed van eenzaamheid te verzachten."

Hélène Schneider is dolblij met het Appeltje van Oranje. "Het is toch de Oscar van het vrijwilligerswerk."