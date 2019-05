LIVE: TOP Oss bij rust op achterstand tegen Sparta Rotterdam

SPARTA ROTTERDAM - TOP OSS 1-0

Bij TOP ontbrak topscorer Dogan met een hamstringblessure. Ladan nam zijn plek in de spits over. In de eerste tien minuten zorgden beide elftallen voor meer spektakel dan in het hele vorige duel. Er waren kansen aan beide kanten. Na een kwartier kopte Bart Vriends de thuisploeg op voorsprong. TOP wist dat het op dat moment drie goals moest maken om alsnog de finale van de play-offs te bereiken.

Ladan had vlak na de openingstreffer de 1-1 voor het binnenglijden, maar zag de bal naast gaan. Rayhi had na een half uur de grootste kans. Doelman Ronald Koeman voorkwam met zijn voet een tweede Osse tegentreffer. De bezoekers probeerden het zeker op Het Kasteel, maar al vrij snel leek het op een kansloze missie uit te lopen.

Veel fans uit Oss

TOP Oss werd in Rotterdam gesteund door een paar honderd fans. Er waren vijf bussen met supporters afgereisd naar Het Kasteel.