Sam Oomen mag voor eigen kansen gaan in Giro: 'Daar moet ik gebruik van maken'

TILBURG -

Sam Oomen kan de komende anderhalve week voor zijn eigen kansen gaan in de bergetappes van de Ronde van Italië. De Tilburgse renner van Team Sunweb beseft de luxe van die positie. ''De situatie waar ik nu in zit, is wel uniek: zo vaak zal ik de kans niet meer krijgen om vrijuit te koersen zonder de stress van een klassement. Ik moet daar gebruik van maken", zei de 23-jarige Oomen na de elfde rit.