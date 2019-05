Voetbalsupporters gooien stenen naar ME na uitschakeling FC Den Bosch: meerdere arrestaties

Bij Stadion De Vliert in Den Bosch zorgden voetbalfans woensdagavond voor problemen. Zij gooiden stenen naar de ME. Er werden arrestaties verricht door de politie, maar hoeveel is nog niet bekend.

Er werden ook brandjes gesticht door een paar voetbalsupporters. De politie was massaal aanwezig om de orde te herstellen. Zo stonden er twaalf ME-busjes en er kwamen agenten in actie, te paard en op straat.

Lees verder onder de tweet:





FC Den Bosch verloor vanavond met 0-1 van Go Ahead Eagles en is daardoor uitgeschakeld in de play-offs om promotie naar de eredivisie. Lang leken de Bosschenaren het te gaan redden, maar in de slotfase ging het toch mis.