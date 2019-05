Voetbalsupporters gooien stenen naar ME na uitschakeling FC Den Bosch: vier mensen aangehouden

Bij Stadion De Vliert in Den Bosch hebben voetbalfans woensdagavond problemen veroorzaakt. Zij gooiden stenen naar de ME. De politie heeft vier relschoppers aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Er zijn ook brandjes gesticht en een aantal supporters gooide dranghekken om. De politie was massaal aanwezig om de orde te herstellen. Zo stonden er twaalf ME-busjes en kwamen er ook agenten te paard in actie.

FC Den Bosch verloor woensdagavond met 0-1 van Go Ahead Eagles en is daardoor uitgeschakeld in de play-offs om promotie naar de eredivisie. Lang leken de Bosschenaren het te gaan redden, maar in de slotfase ging het toch mis.

Volgens een omstander haalden de relschoppers tientallen stenen en tegels uit de grond bij de rotonde waar de Graafseweg en Victorialaan bij elkaar komen en gooiden ze die naar de ME. Er raakte niemand gewond.