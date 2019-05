NAC Breda ziet voordeel in veranderingen eredivisie: ‘Dit is goed nieuws’

NAC Breda ziet de veranderingen in de eredivisie positief in.

BREDA -

Het perspectief voor NAC om na een voetbalseizoen terug te keren in de eredivisie is woensdag op papier iets verbeterd. Dit is het gevolg van maatregelen die de clubs op het hoogste niveau hebben besloten door te voeren. Een van de maatregelen is dat er komend seizoen twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie rechtstreeks promoveren naar de eredivisie. Dit gaat ten koste van de twee teams die als laatste eindigen in de eredivisie.