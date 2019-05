Stembussen gesloten, tellen kan beginnen

De PvdA heeft bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen behaald. Dat blijkt uit een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. De officiële uitslag wordt zondagavond bekendgemaakt.

Vroeg in de ochtend

Het stembureau in Den Bosch ging al om zes uur 's ochtends open. “Het is al best druk, al is het wel rustiger dan de vorige keer met de provinciale statenverkiezingen. Maar het valt niet tegen”, vertelt Anne-Marie van der Zee. Zij is de voorzitter van dit stembureau.

Veel mensen komen snel stemmen, omdat ze de trein moeten halen. Daar is het stembureau op ingericht. “Ik kom even snel stemmen voordat ik naar mijn werk ga”, vertelt een bezoeker. “Het is echt super fijn dat ik hier zo vroeg terecht kan.”

'Europa is belangrijk'

De mensen die komen stemmen, vinden Europa belangrijk. “Europa zorgt voor een sterke regio en dat is belangrijk voor Brabant”, vertelt een stemmer. “Europa wordt almaar belangrijker”, denkt een andere man. “We moeten niet nationaal denken, maar internationaal. Ik verwacht dat we over tien tot twintig jaar allemaal Europese staatsburgers zijn.” Een andere man vult aan: “Europa is belangrijk om een mooi tegenwicht te hebben tegen grote machten zoals Amerika en China.”

Sinds halfacht zijn alle stembureaus open. Er kon tot negen uur donderdagavond gestemd worden. Zondag, als alle Europese lidstaten hebben gestemd, wordt de uitslag bekend.

Brabantse lijsttrekker

Toine Manders uit Asten-Heusden hoopt dan op een goed resultaat voor zijn partij 50Plus. De lijsttrekker stemde donderdagochtend in zijn woonplaats. "Mensen moeten vooral gaan stemmen en vóór Europa. Ik moet niet denken aan een chaos zoals de Brexit."

In de heel de regio hangen posters van Manders, de lijsttrekker van 50Plus zat eerder voor de VVD in het Europees Parlement. "We blijven wat mij betreft gewoon Nederlanders en er komt geen Europese superstaat. Het is en blijft een samenwerkingsverband."

Toch hamert de Brabander erop dat stemmers ondanks hun scepsis richting Europa niet moeten vergeten dat de unie al 75 jaar voor samenwerking, vrede en welvaart zorgt. "Er is hard voor gestreden en dat moeten we niet weggooien of negeren."