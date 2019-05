Fans kunnen eindelijk weer in Carnaval Festival: 'Attractie is nu veel mooier'

Fan Esther Pieters was samen met haar moeder Lieke en oma Marlies een van de eersten die de vernieuwde attractie mocht bezoeken. "Ze vindt het geweldig om hierbij te zijn. Als we naar huis gaan, zegt ze altijd meteen: de volgende keer ga ik weer", vertelt Lieke.

'Veel mooier'

En ook nu valt de attractie weer goed in de smaak. "Hij is keileuk", meent Lieke. Maar zijn de veranderingen ook een beetje te zien? "Ja! Ik vind de attractie veel mooier geworden. Er was een grote cactus die ik nog nooit had gezien. En ook de gorilla was nieuw."

Heel subtiel

Een andere bezoeker moest harder op zoek naar de nieuwe elementen: "Het is heel subtiel gedaan. De karakters hebben nog steeds spleetogen en grote tanden, maar ze hebben nu ook lippen en grotere ogen. Er zit ook meer variatie in." Ook bij haar is er blijdschap dat de attractie weer open is. "Ik ben heel blij. Het is de favoriete attractie van mijn dochter!"

Ook Conny (51) is te spreken over de nieuwe aankleding: "Die is veel mooier dan 'ie was. De lichten zijn veel mooier omdat het led-verlichting is. De poppetjes zijn ook veel mooier geworden. Het is tien keer beter."

Wim Wouters (90) gaat al vijfentwintig jaar naar de Efteling. Ook hij is blij met de verbeteringen: "Het was heel leuk en mooi. Je moet er wel een paar keer in geweest zijn om het allemaal in je op te nemen." Maar hij heeft ook nog een kritische noot: "Bij het binnenkomen vind ik het iets te donker."