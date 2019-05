Criminelen dumpen drugsafval in Son en Breugel

Criminelen hebben donderdag drugsafval gedumpt op de Brouwerskampweg in Son en Breugel. De politie vond er zo'n vijftig kleine jerrycans en vier grote tonnen waar tweehonderd liter chemisch afval in zat.

Een voorbijganger ontdekte het afval en belde de politie. Na onderzoek en metingen van de brandweer bleek het om drugsafval te gaan. Strukton, een gespecialiseerd bedrijf in chemisch afval, ruimde de vaten en de jerrycans op. Er lekte geen chemisch afval.

Bureau Brabant

Er wordt geregeld drugsafval gedumpt op verschillende plekken door heel de provincie. De politie vroeg maandag nog aandacht in opsporingsprogramma Bureau Brabant voor de afvaldumping in Tilburg in april van dit jaar. Door die dumping raakte de bodem zo ernstig vervuild dat de grond voor duizenden euro's moest worden afgegraven.

