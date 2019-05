Kijk even binnen in het beste superjacht ter wereld, gebouwd door Moonen Yachts in Den Bosch

De Brigadoon van Moonen Yachts uit Den Bosch in volle vaart.

Het 36 meter lange superjacht Brigadoon van Moonen Yachts in Den Bosch is verkozen tot beste jacht ter wereld. De prijs werd uitgereikt tijdens de World Superyachts Awards 2019 in Londen. Het Bossche bedrijf ging tijdens de economische crisis bijna kopje onder. De bouw en verkoop van de Brigadoon keerden het tij. Dat maakt deze verkiezing tot beste jacht ter wereld extra bijzonder.

Het bedrijf ontving de prijs 'Best Yacht 2019' in de categorie van schepen van 33 tot 39,9 meter lengte.

'ontzettend trots'

Algemeen directeur Johan Dubbelman van Moonen Yachts: "Om een World Superyacht Award dit jaar mee naar huis te nemen is fantastisch en iets waar we allemaal ontzettend trots op zijn. De Brigadoon is een prachtig jacht dat de toekomst van ons merk bepaalt."

Vorige zomer presenteerde het bedrijf haar nieuwste superjacht op het Yachting Festival in Cannes en Omroep Brabant was erbij.

Zusterschip

In de loods in Den Bosch wordt inmiddels hard gewerkt aan een zusterschip van de Brigadoon, dat in 2020 klaar moet zijn. Deze draagt de naam Martinique en zal waarschijnlijk tegen de 30 miljoen euro gaan kosten.