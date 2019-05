'Dit gezin is verscheurd', justitie eist 30 maanden cel tegen opa die kleinkinderen misbruikte:

Volgens justitie heeft de man zijn drie kleindochters langere tijd meerdere keren onzedelijk betast. Bij twee kleindochters zou hij daadwerkelijk met zijn vingers zijn binnengedrongen. Dit laatste ontkent de man ten stelligste. De officier vroeg om vrijspraak van het binnendringen bij een van de meisjes, omdat ze er in de verhoorstudio niets meer over heeft gezegd.

'Weet niet waarom'

De opa 'kriebelde' graag met zijn kleindochters. Maar ging daarbij, volgens eigen zeggen veel te ver. "Ik heb er heel veel spijt van. Waarom ik het heb gedaan, weet ik niet. Ik ben een groot stuk van mijn familie kwijt." Hij wil graag naar een psycholoog om uit te zoeken wat er mis met hem is.

Volgens de rechter blijkt uit een rapport van een psycholoog dat de dader een pedofiele stoornis heeft. Die diagnose wordt gesteld als een verdachte gedurende meer dan zes maanden herhaaldelijk seksuele handelingen pleegt met meerdere kinderen.

'Mijn moederhart huilt'

De moeder van de drie meisjes, en de schoondochter van de verdachte, las in de rechtbank een brief voor van haar oudste dochter. "Ik kon me maar moeilijk concentreren op school. Ik had nergens zin meer in en vond niets meer leuk. Het was moeilijk om mijn ouders zo verdrietig te zien."

De moeder las ook een eigen brief voor. "Mijn moederhart huilt. Elke keer als ik mijn ogen sluit, zie ik hoe de verdachte aan mijn kinderen zit. Mensen kijken naar me en denken: Oh, dat is dié moeder. Ze weten niet wat we doormaken."

Onvoldoende bewijs

Volgens de officier van justitie is het gezin verscheurd geraakt door het misbruik. De jongste is misbruikt toen ze in haar derde levensjaar was. "Ze kende net haar eigen spiegelbeeld en wordt hiermee geconfronteerd."

Volgens de advocaat ontkent de opa de ontuchtige handelingen dus niet. Maar voor het binnendringen vindt de advocaat dat er te weinig bewijs is. Volgens hem is er geen ondersteunend bewijs voor de getuigenverklaring van het meisje.

Rapport

Verder ligt er een rapport waarin staat dat het meisje beïnvloed zou kunnen zijn door de ouders, vertelt de advocaat. Maar volgens de officier gaat het hier om de termen die het meisje heeft gebruikt in haar getuigenverklaring, niet om wat er gebeurd is.

De advocaat vindt verder dat de vingers van de verdachte te groot zijn om binnen te kunnen dringen. Ook een neefje van de meisjes zou de ontuchtige handelingen hebben gepleegd en dat de meisjes dingen door elkaar zouden kunnen halen. Dit leidde tot woedde bij de familieleden van de meisjes die de rechtszaal verlieten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.