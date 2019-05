Meimaand Mariamaand betekent topdrukte voor de kapelletjes: 'De Madonna raakt iedereen'

Han van Eerden-Zoon (82) uit Velserbroek steekt een kaarsje voor haar dochter: “Ze gaat solliciteren vanmiddag. Ze is pas weduwe geworden en ze wil haar leven weer oppakken. Ik hoop dat ze die baan krijgt en daar mag Maria haar bij helpen.”

Bedevaarttochten

“De meimaand is al sinds jaren toegewijd aan Maria. Het is de maand van verwondering waarin alles tot groei en bloei komt en het is ook de maand waarin mensen graag bedevaarttochten maken”, aldus Paul Verbeek. De vicaris van het bisdom Breda is zelf een grote fan van Maria. Al meer dan 25 jaar draagt hij het beeld bij de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Recent schreef hij nog een boekje over de devotie.

De populariteit van Maria komt volgens hem door het beeld van de Madonna. “De beeltenis van oprechte tederheid van moeder en de zorg voor haar kind raakt iedereen en dus ook de mensen die misschien niet eens weten dat het om Maria gaat. Het is van hart tot hart.”

Mariagrot

Ondertussen geniet een oudere man (83) uit Udenhout op een bankje bij de Mariagrot van zijn appeltje. “Ik heb geen bijzondere band met Maria, niet meer dan met mijn overleden moeder. Ik kom hier vooral voor de mooie omgeving en omdat ik dan een doel heb om naar toe te fietsen. Het is een heel eind hoor en ik moet ook nog helemaal terug.”

Iets verderop zit ietwat meer devote bezoekster uit Heesch: “Ik hoop dat Maria mij helpt en kracht geeft. Thuis hebben we ook een Mariabeeldje op de kast staan en daar steken we ook een kaarsje aan. Het is traditie. We staan hier in de buurt op de camping en we komen hier speciaal naar toe.”

Altijd open

Terwijl de kerken leeglopen, lijken de verschillende Mariakapelletjes nog altijd verzekerd van regelmatig bezoek. Vicaris Verbeek: “We kunnen onze kerken niet altijd open houden."

"Deze kapelletjes zijn wel allemaal open. Mensen vinden het gewoon heerlijk dat ze zelf het moment kunnen bepalen waarop ze met hun intentie naar Maria gaan. Daar bieden de kapelletjes een geweldige mogelijkheid toe. Ik denk dat Maria daarom de link met de kerk weet te behouden, door alle eeuwen heen.”