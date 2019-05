Viertal opgepakt voor overval op hoogbejaarde vrouw (89), ze dreigden haar in brand te steken

De vier verdachten zitten in volledige beperking en mogen dus alleen met hun advocaat praten. Ze worden verhoord door de politie.

De 89-vrouw deed in januari van dit jaar haar verhaal in opsporingsprogramma Bureau Brabant. In oktober 2018 had de vrouw zich per ongeluk buitengesloten. Er kwamen twee slotenmakers die zonder overleg een compleet nieuw slot plaatsten. De mannen eisten 950 euro voor het nieuwe slot. “Ik schrok me helemaal wezenloos. Ik denk: dat kan toch niet? Maar ja, begin als vrouw maar iets tegen een paar van die kerels”, vertelt ze in januari in Bureau Brabant.

Witte envelop

De vrouw was overrompeld en besloot te betalen. Ze haalde het geld uit een witte envelop waar al haar spaargeld in zat. De mannen vertrokken met de 950 euro. De volgende avond, op zaterdag 13 oktober, werd er rond acht uur aangebeld. Er stonden twee mannen aan de deur en de mevrouw deed open, omdat ze de thuishulp verwachtte.

De vrouw werd met een flinke klap naar binnen gegooid. De mannen wilden maar één ding: de witte envelop met geld. Ze gingen ver om die envelop te bemachtigen. Maar de vrouw bleef zich verzetten. Ook toen de mannen haar overgoten met vloeistof en dreigden haar in brand te steken. Ze dreigden ook haar vingers af te snijden.

“Toen ze dat mes op mijn vingers zetten en wilden gaan snijden, dacht ik: wat is geld? Vooruit dan maar.” De mannen gingen er snel vandoor met het spaargeld van de mevrouw.

Aanhoudingen

De politie zegt over de aanhoudingen: "Voor nu een mooi resultaat waar het onderzoeksteam mee verder kan, want verdachten zijn natuurlijk nog geen veroordeelden."