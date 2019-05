Vechtpartij tussen twee jongeren in park trekt bekijks van tientallen mensen

Er was een vechtpartij tussen twee scholieren van het 2College Durendael in Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

Er heeft donderdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden tussen twee scholieren van het 2College Durendael in het Willem van der Aa-park in Oisterwijk. Er kwamen veel mensen op de vechtpartij af. De jongens hebben een verwijzing naar bureau Halt gekregen.

De scholieren zitten in de tweede klas van de middelbare school. De twee jongens hadden met elkaar afgesproken in het park. Directeur Ben Leenen is naar de plek van de vechtpartij toegegaan, maar heeft de vechtpartij niet gezien. “Scholieren hadden via social media berichten ontvangen dat er een vechtpartij gaande was. De leerlingen hadden de leraren gewaarschuwd en zo kwam de informatie ook bij mij. Ik kwam bij het park aan toen de ruzie al afgelopen was.”

Harde klap

Er waren leerlingen van de school naar het park toegekomen, maar er stonden ook veel volwassenen met kinderen bij het voorval. De politie was snel ter plaatse en heeft de jongens uit elkaar gehaald. “De vechtpartij was kort en één jongen heeft een harde klap gekregen en viel op de grond. Daar had hij last van. Beide jongens zijn met hun moeder mee naar huis.”