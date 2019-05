Geëmotioneerde Michael van Gerwen na Premier League-winst: ‘Waren zware maanden voor mijn familie'

Michael van Gerwen was tot tranen geroerd na zijn vijfde Premier League-titel. De nummer één darter van de wereld gaf toe dat de afgelopen maanden zwaar waren voor hem en zijn familie. “Elke week weer reizen, er elke week weer staan is zwaar. Maar als je de titel wint, maakt dat alles goed.”

Na afloop van zijn gewonnen finale, sprak Van Gerwen voor de camera van RTL 7 van zeventien zeer zware weken. "Dat was heel zwaar, ja. Maar dat heeft ook met persoonlijke omstandigheden te maken waar je niet altijd invloed op hebt", zegt de darter uit Vlijmen enigszins geheimzinnig.

Wat er precies aan de hand was tijdens de laatste maanden, laat Van Gerwen niet doorschemeren. Maar deze titel is een enorme opsteker voor hem. "Iedereen weet dat ik niet in mijn beste vorm ben, en ik moest er echt voor vechten. Het ware zware weken. Je moet er elke week weer staan en dat is heel heftig. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie. Maar als je de titel wint, maakt dat even alles goed."

LEES OOK:Er staat geen maat op Michael van Gerwen: darter wint alweer Premier League

Al heel even ging de blik naar volgend jaar. Als Van Gerwen dan opnieuw de Premier League weet te winnen, dan gaat hij dartslegende Phil Taylor voorbij. Van Gerwen kan dan voor het vijfde jaar op rij de dartscompetitie winnen, iets wat nog nooit iemand is gelukt. "Maar daar kijk ik echt niet naar", zegt Van Gerwen. "Het zijn andere tijden, die je niet kunt vergelijken. Pelé en Messi ga je ook niet vergelijken, want er zijn nu betere voetballers dan toen."

Dutch Darts Masters

Van Gerwen mag even genieten van zijn titel, maar morgen vliegt hij alweer terug naar Nederland om zaterdag te gooien tijdens de Dutch Darts Masters. Is dat een moeilijke schakeling? "Nee, want het is mijn werk. Als je de beste wilt zijn, moet je alles ervoor over hebben en dat heb ik. Het is ook nog eens voor eigen publiek, ik wil mijn fans in Nederland ook niet in de steek laten. Dus dat is een extra motivatie om daar te gaan knallen."