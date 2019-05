50PLUS-voorman Toine Manders lijkt nu wel in het Europees Parlement te komen: 'Ik vier nog niets'

Vijf jaar geleden kwam hij net niet in het Europees Parlement, dit keer staat 50PLUS-voorman Toine Manders uit Asten er een stukje beter voor. Als de exitpolls kloppen, krijgt 50PLUS één zetel. "Maar dat dachten wij vijf jaar geleden ook en toen hadden wij het ook al uitgebreid gevierd. Uiteindelijk vielen wij toen net buiten de boot. Dus wij wachten nu nog even af."

De definitieve uitslag volgt zondagavond, omdat dan pas alle Europese lidstaten naar de stembus zijn gegaan. "Vergeleken met vijf jaar geleden scoort 50PLUS 0,4 procent beter in de exitpolls, dus het ziet er goed uit."

Manders zat van 1999 tot en met 2014 al in het Europees Parlement. Eerst voor de VVD en later als onafhankelijk lid. Toen pendelde hij steeds tussen Asten en Brussel. Hij vindt één zetel voor 50PLUS nu een prima score. "Als wij dan de volgende keer twee zetels scoren, zijn wij goed op weg. Maar eerst is het gewoon afwachten op zondag."

'Twee Brabantse volksvertegenwoordigers'

De enige Brabantse lijsttrekker bij de Europese Verkiezingen wil wel alvast iedereen bedanken die op hem heeft gestemd. "En ik wil graag ook meteen Helmonder Mohammed Chahim feliciteren", vult Manders aan. Chahim is de nummer zes op de Europese lijst van de PvdA, die ook een goede kans maakt om in het Europees Parlement te komen.

"Het zou heel mooi zijn als Brabant twee volksvertegenwoordigers in Europa krijgt. Dat is goed voor de economie en onze uitstraling."

Verkiezingsborden ophalen

Tijdens het wachten op de definitieve uitslag, heeft Manders wel wat te doen. "Ik moet al onze verkiezingsborden vrijdag gaan ophalen. Sommige gemeenten hebben dit al gedaan en dat terwijl het niet eens hun eigendom is. Dat kan eigenlijk helemaal niet."