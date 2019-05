Michael van Gerwen wint zevende finale op rij: 'Het bewaren van de rust maakt hem uniek'

VLIJMEN -

Michael van Gerwen won donderdagavond in de O2 Arena in Londen voor de vijfde keer de Premier League. "Iedereen dacht ook dat hij zou winnen. Hij was dé favoriet en dan gaan mensen iets van je verwachten", vertelt dartsverslaggever Arjan van der Giessen. Van Gerwen maakte het waar. Hij versloeg de Engelsman Rob Cross met 11-5 en won zo voor de vierde keer op rij de finale van de Premier League. Het was al de zevende keer op rij dat 'MVG' in de eindstrijd stond.