PSV wacht een drukke transferzomer: technisch directeur John de Jong moet snel aan de slag

PSV moet op 23 of 24 juli alweer aan de bak. Dan speelt de Eindhovense club namelijk in de tweede voorronde van de Champions League. Voor die tijd moet trainer Mark van Bommel dus een kwalitatief goed team op de been hebben. Maar dat zal niet makkelijk worden, aangezien er zomaar een enorme leegloop kan komen bij PSV.

“Ik schat de kans hoog in dat Steven Bergwijn gaat vertrekken bij PSV”, stelt Van Erp. “Die jongen heeft een goed seizoen gedraaid en het is logisch dat er dan interesse is.” Een mogelijke nieuwe werkgever van Bergwijn zou zomaar eens directe concurrent Ajax kunnen zijn. De Amsterdammers maakten vorige hun interesse in de snelle buitenspeler van PSV kenbaar.

Tekst gaat verder onder de tweet.

“Daar speelt wel meer”, denkt Van Erp. De clubwatcher van PSV vond de gang van zaken opmerkelijk. “PSV zei wel heel hardnekkig dat Bergwijn niet zou worden verkocht aan Ajax. Daarbij stond Bergwijn zelf tijdens de laatste wedstrijd de media niet te woord. Dat zorgde er alleen maar voor dat er meer geruchten kwamen.”

Ook voor die andere buitenspeler, Hirving Lozano, is veel interesse. “Het lijkt me duidelijk dat ook hij graag een volgende stap wil maken. Dat schuift Lozano ook niet onder stoelen of banken. Het Italiaanse Napoli zou geïnteresseerd zijn en dat zou zomaar eens de nieuwe club van ‘Chucky’ kunnen worden.”

Verwachte uitgaande-transfers: Daniel Schwaab (is al weg), Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Gastón Pereiro

Twijfelgevallen: Jeroen Zoet, Jorrit Hendrix, Luuk de Jong, Denzel Dumfries, Angelino

Dan zijn er ook nog een aantal spelers die wel open zouden staan voor een andere club. Doelman Jeroen Zoet bijvoorbeeld. “Maar hij heeft het ook nog altijd prima naar zijn zin in Eindhoven. Bovendien heeft hij één belangrijke eis in de zoektocht naar een nieuwe club: hij wil spelen. Verder heb je Jorrit Hendrix ook nog. Die kwam in de laatste fase van de competitie bijna niet meer aan spelen toe. Ook hij zal rondkijken en als er iets moois op zijn pad komt, is de kans ook groot dat hij vertrekt.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Wie komen er?

Tot op heden is het nog vrij stil op het gebied van PSV in geïnteresseerde spelers. Het hangt er natuurlijk van af wie er weg gaan, maar Van Erp noemt twee namen die PSV wellicht in de zomer zouden kunnen gaan versterken.

"Het maakt niet uit wie er weggaan, maar PSV moet proberen om Arjen Robben over te halen voor een terugkeer. Hij zal echt niet drie keer per week gaan spelen, maar kan echt nog van waarde zijn met zijn ervaring voor dit PSV. Verder is het ook nog goed mogelijk dat Luuk de Jong de stap naar buitenland nog eens gaat maken. In dat geval zou Vincent Janssen wellicht in beeld kunnen komen bij PSV. Hij heeft bij AZ laten zien dat hij kan scoren in de eredivisie en het zou voor Janssen zelf ook positief zijn als hij een heel seizoen weer kan gaan spelen."