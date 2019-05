Gewapende mannen aangehouden op A58 bij Etten-Leur

De verdachten liepen tegen de lamp in een onderzoek naar de verblijfplaats van een van de mannen die onder voorwaarden vrij was. Hij zat vast voor stalking en bedreiging met een vuurwapen. Bij de politie was informatie binnen gekomen dat de man zich niet aan de afspraken hield. Daarop mocht hij worden aangehouden.

Pistolen

Op de A58 zagen de agenten de man rijden. Hij had ook een passagier bij zich. Snel waren meerdere politieauto’s ter plaatste. Enkele agenten hebben met getrokken pistolen de mannen uit de auto gehaald. De andere agenten hielden het verkeer tegen.

De verdachte, een 32-jarige man uit Fijnaart en zijn 38-jarige passagier uit Bergen op Zoom zijn geboeid naar het politiebureau gebracht. In de auto vonden agenten een vuurwapen en een mes. De man uit Bergen op Zoom, had nog een gevangenisstraf van een halfjaar open staan.