RKC kan kunststukje RBC herhalen, als middenmoter in de eerste divisie promoveren

6 juni 2000. Een dag die veel RBC-supporters niet gauw meer zullen vergeten. Het was de dag waarop RBC voor het eerst wist te promoveren naar de eredivisie. Ongekend, maar vooral onwerkelijk. Niemand, maar dan ook niemand had verwacht dat de club uit Roosendaal zou promoveren.

“Het was echt bizar”, zegt de topscorer van dat jaar, John van Loenhout, nu. “Iedereen had je voor gek verklaard als je zou zeggen dat RBC zou gaan promoveren.” Maar het gebeurde wel. RBC ging als nummer zes van de eerste divisie de promotiepoule in.

Tekst gaat door onder de tweet.

“We wonnen de laatste periodetitel waardoor we mochten meedoen. Maar dat ging nog totaal anders dan nu. Je had toen twee poules van vier clubs die onderling een thuis- en uitwedstrijd speelden. De winnaar van elke poule ging naar de eredivisie.”

Ook Omroep Brabant-verslaggever en RBC-supporter Floyd Aanen kan de promotie nog goed herinneren. “Mijn moeder heeft die promotiewedstrijd tegen Excelsior nog opgenomen op videoband. Die heb ik een aantal jaar geleden op dvd gezet en er gaat geen jaar voorbij dat ik die dvd niet opzet. Ik heb WK-wedstrijden gezien, ik heb Lionel Messi zien spelen, maar dit blijft de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gezien.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

RBC seizoen 1999-2000 (foto: VI Images).

LEES OOK:Eredivisie in zicht voor RKC: 'Als je in de finale staat, moet je wel door knallen'

Volgens Van Loenhout zat RBC in de lente van 2000 in een flow. “Dat zeggen ze dan altijd, maar dat klopte wel. Wij waren helemaal niet de favoriet in de poule. Dat was FC Zwolle. Maar wij wonnen in Zwolle met 2-1, terwijl ze heel het seizoen nog niet hadden verloren.” Vooral de selectie was goed samengesteld. “We hadden wat oudere spelers, maar ook een paar jonge jongens. De balans was goed.”

Tekst gaat door onder de tweet.

RBC als nummer zes, en nu kan RKC als nummer acht van de eerste divisie promoveren als het over twee wedstrijden in de finale van de play-offs weet af te rekenen met Go Ahead Eagels. “Beide clubs hebben natuurlijk wel wat overeenkomsten”, zegt Aanen. “Het zijn beide kleine clubs, maar het voordeel van RKC is dat ze al eerder in de eredivisie hebben gespeeld. RBC promoveerde in 2000 voor het eerst. Dat is wel een verschil.” Van Loenhout denkt dat RKC - net als RBC - kan gaan stunten. "Zij hoeven niet, dus die druk zullen ze niet voelen. De vraag is wie het best met de finaledruk omgaat. Tot nu toe laat RKC zien dat het wat dat betreft wel goed zit."

Begin van het einde

“Maar het is niet te hopen dat er met RKC bij promotie hetzelfde gaat gebeuren als met RBC”, zegt Van Loenhout. “Die promotie in 2000 is achteraf het begin van het einde geweest voor de club. Niemand was in Roosendaal en bij de club klaar voor de eredivisie”, zo analyseert Van Loenhout de magere sportieve en financiële jaren waar de club uit Roosendaal vervolgens mee kampte. RBC werd vervolgens in 2011 definitief failliet verklaard.

RKC speelt zaterdag eerst in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Dinsdag volgt de return. De winnaar promoveert naar de eredivisie.