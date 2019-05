Acties bij Sabic opgeschort na afspraken over nieuwe cao

Nieuwe acties bij kunststoffenfabriek Sabic in Bergen op Zoom zijn voorlopig van de baan. FNV heeft een akkoord gesloten met het bedrijf over een nieuwe cao. De lonen gaan met 3,25 procent omhoog, met terugwerkende kracht vanaf januari. De cao geldt voor circa negenhonderd werknemers. De vakbondsleden stemmen op 5 juni over het plan.

Uitzendkrachten die structureel werk doen, krijgen voortaan sneller duidelijkheid of ze vast bij Sabic in dienst kunnen komen. De jeugdschalen worden afgeschaft en er komt per 2020 een generatiepact, zodat ouderen korter kunnen werken en jongeren vast in dienst kunnen komen, zo meldt FNV procesindustrie.

De onderhandelingen over de nieuwe cao verliepen moeizaam. In maart legden ruim honderd medewerkers het werk nog neer, omdat ze het niet eens waren met het cao-voorstel van het Saudische bedrijf. Sabic bood toen 3 procent extra. De werknemers wilden vijf procent extra.



Hoge werkdruk terugdringen

Daarnaast eisten ze maatregelen om de hoge werkdruk terug te dringen, bijvoorbeeld door een generatiepact waarbij ouderen eerder kunnen stoppen met werken en jongeren in vaste dienst komen. De derde eis was meer rechtszekerheid voor uitzendkrachten, na negen maanden moeten ze automatisch vast in dienst komen.



Laatste woord

Met de laatste twee wensen is hun baas dus akkoord. Het loon blijft achter bij de wens. Paul Smink, bestuurder bij FNV Procesindustrie: "Eindelijk heeft Sabic het loonbod voor de cao verhoogd, onder druk van verdere acties. Dit bod van 3,25 procent leggen we aan onze leden voor. Zij hebben het laatste woord en we leggen de afspraken neutraal voor. Het systeem van de variabele beloning wordt veranderd in een winstdeling. Hoe we dat precies gaan doen, werken we nog verder uit."