Transferzomer Willem II: ‘Er zal vooral worden gekeken naar een nieuwe spits’

Net als NAC en PSV is de kans dus groot dat ook Willem II een drukke transferzomer voor de boeg heeft. Allereerst vertrekken een aantal huurlingen al bij de club uit Tilburg. Alex Isak, Renato Tapia, Vurnon Anita en Diego Palacios.

Leegloop?

“Maar het probleem bij Willem II is vooral dat ze veel basisspelers hebben die nog maar één seizoen vastliggen”, zegt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. Zo hebben onder doelman Timon Wellenreuther, Jordens Peters, Fernando Lewis en Daniel Crowley nog maar een éénjarig contract. “Die moet je of deze zomer verkopen, of deze spelers moeten hun contract verlengen. Anders lopen ze volgend seizoen gratis de deur uit.”

Daniel Crowley (foto: VI Images).

En Crowley kan profiteren van de ontstane situatie. De Engelsman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij terug naar Engeland wil en met een eenjarig contract kan hij alle kanten op. “Ik denk dat die bekerfinale hem ook wel heel veel pijn heeft gedaan”, doelt Eijkhout op het feit dat Adrie Koster Crowley op de bank zette tijdens de verloren finale met Ajax (4-0). “Hij heeft zich dit seizoen echt laten zien en zou deze zomer kunnen vertrekken, of anders volgend jaar transfervrij de deur uitlopen.”

In de kijker

Maar Crowley zal niet de enige zijn die mogelijk vertrekt. Volgens Eijkhout hebben een aantal spelers van de Tilburgse clubs zich dit seizoen in de kijker gespeeld door de behaalde bekerfinale en de goede resultaten in de competitie. “Het kan dus zomaar een heel drukke transferzomer worden voor Joris Mathijsen. Die moet aan het werk.”

Mogelijk uitgaande-transfers: Daniel Crowley, Damil Dankerlui, Pol Llonch, Timon Wellenreuther, Fernando Lewis

Ook Jordens Peters heeft nog maar voor één jaar een contract bij Willem II, maar Eijkhout ziet daar niet zo snel daar verandering in komen. "Peters zal het wel per jaar gaan bekijken nu, vooral vanwege de blessure die hij heeft gehad. Ik ga ervan uit dat hij komend seizoen weer gewoon belangrijk gaat zijn voor Willem II.."

'Belangrijkste opdracht'

De belangrijkste opdracht die er op dit moment op het bureau van Mathijsen ligt is het aantrekken van een spits. "Op het verlanglijstje zal op de eerste twee plekken een spits staan, verwacht ik. Het afgelopen seizoen was qua spitsen prachtig voor Willem II, met Fran Sol en Alex Isak. Allebei veel scorend, allebei fit. Maar nu ook allebei vertrokken. Net als Kristófer Kristinsson. Vangelis Pavlidis is op papier dan je spits, maar dat is geen echte 'nummer negen'. Dus er zal gekeken worden naar een echte spits."