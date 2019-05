Bibliotheek LocHal genomineerd als beste van de wereld: ‘We zijn heel erg trots’

De Tilburgse bibliotheek LocHal is genomineerd voor ‘Beste Bibliotheek van de Wereld 2019’. De LocHal gaat de strijd aan met nog drie andere openbare bibliotheken. De bieb in het iconische gebouw is pas sinds januari geopend.

Directeur van de Bibliotheek Midden-Brabant Peter Kok is enorm trots. “Deze nominatie laat zien dat we als bibliotheek op de goede weg zijn, een erkenning van vakgenoten. In onze manier van werken staat niet zozeer de collectie, maar de inwoner centraal. Ik ben enorm trots op alle medewerkers die zich hier elke dag weer vol enthousiasme voor inzetten.”

De jury bestaat uit leden van de International Federation of Library Associations (IFLA). De jury is onder de indruk van de transformatie van de LocHal. “Een plek die nu als huiskamer van de stad fungeert en als locomotief in de stedelijke transformatie." De president van de IFLA, Christine Mackenzie, bezocht de LocHal eerder dit jaar.

Concurrenten

De andere drie genomineerden zijn de Green Square Library and Plaza in Australië, de Oodi Helsinki Central Library in Finland en de Turanga Christchurch Central Library in Nieuw Zeeland. De prijsuitreiking duurt nog even. Dit zal zijn op 27 augustus in Athene.

