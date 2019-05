Helmond Sport gaat het na rampzalig seizoen 'fundamenteel anders doen'

De club bungelt na het vorige seizoen onderaan op alle lijstjes en krabde zich al eerder achter de oren. "We moesten het fundamenteel anders gaan doen. We zijn de stad ingegaan met de vraag wat nu eigenlijk onze waarde is voor Helmond", zegt directeur Leon Vlemmings. En nee, dan bedoelt hij niet met de ziel onder de arm. "Dat doen we in Helmond niet."

'Mijn cluppie'

Helmond Sport kreeg begeleiding van sportmarketingbureau Triple Double. "Wat we te horen kregen van de mensen, is dat Helmond Sport toch hun cluppie is", zegt Vlemmings. "Mensen zeiden zelfs dat ze zouden gaan huilen als Helmond Sport niet meer zou bestaan."

"Maar er waren ook mensen die verwachten dat een betaald voetbal organisatie meer betekent dan alleen een sportieve prestatie. En ook op zakelijk vlak is de tijd van stoeltjes verkopen voorbij. Je moet meer betekenen dan alleen die voetbalwedstrijd eens in de twee weken."

Heel Helmond Sport

En dus besloot Helmond Sport zich meer te laten gelden op maatschappelijk gebied in de stad. Heel Helmond Sport is een paraplu van onder meer de gemeente Helmond, onderwijsorganisatie OMO, maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties, zoals bijvoorbeeld het Elkerliek ziekenhuis.

"Met al die partners kunnen we mooie dingen doen. Als je het bijvoorbeeld hebt over het Elkerliek Ziekenhuis, kunnen we als sportorganisatie een bijdrage leveren aan meer vitaliteit."

'Bewezen formule'

Het nieuwe samenwerkingsverband lijkt heel erg op de constructie van PSV, waarbij een aantal bedrijven onder de paraplu Brainport de club sponsoren. Maar Helmond Sport gaat nog geen extra geld binnenslepen. "Wij hebben hier nu eenmaal geen rijke Rus of Arabier", zegt Leon Vlemmings. "Maar doordat de waarde van de club groter is, worden we wel interessanter, zodat uiteindelijk ook sponsors zich gaan melden. Mensen willen graag ergens bij horen."

Vlemmings lijkt erg zeker van zijn zaak en denkt dat Helmond Sport dankzij deze constructie uit het dal kan komen. "Het is een bewezen formule." Als voorbeeld noemt Vlemmings Almere City, waar de Helmonders zijn gaan kijken. "Almere had ook niet zo'n goed imago, vonden ze daar en zij zaten ook te worstelen twee jaar geleden."