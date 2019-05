LIVE: Gekke minuten in Waalwijk, bal van de lijn en afgekeurde goal

RKC Waalwijk eindigde de competitie als achtste in de Keuken Kampioen Divisie, maar het maakt nog altijd kans op promotie. In de play-offs schakelde de ploeg van Fred Grim eerder al NEC en Excelsior uit. Nu wacht een dubbele ontmoeting met Go Ahead Eagles, de winnaar over twee duels promoveert naar de eredivisie. Zaterdagavond is de eerste wedstrijd, in Waalwijk.

RUSTSTAND: 0-0

Na een paar minuten spelen was er de eerste grote mogelijkheid voor RKC, maar Dylan Seys weet de bal niet langs de grabbelende Hobie Verhulst te werken. Na een klein kwartier spelen is er een mogelijkheid voor Darren Maatsen. Vanaf de rand van het strafschopgebied neemt hij de bal uit de lucht, het schot mist richting.

Het zijn wat kansjes en RKC is de meest dreigende ploeg, maar daar is ook alles mee gezegd. Verwend werd het publiek niet, al kende de Waalwijkse ploeg verdedigend geen problemen. En de nul houden is met het Europese principe in de play-offs belangrijk in een thuiswedstrijd.

RKC was na een half uur spelen dicht bij de openingstreffer via Paul Quasten. De linksback schoot van afstand op de lat.

Kansen Maatsen

In een wedstrijd die je saai kon noemen, gebeurden er daarna in een paar minuten tijd heel veel dingen. Na een lange bal van Juriën Gaari werkt Maatsen de bal in het doel van Go Ahead Eagles, dacht iedereen. Een doelpunt werd het niet, net voor de lijn werd de bal weggewerkt. Een minuutje later scoort de spits alsnog, maar de goal wordt afgekeurd vanwege buitenspel.

Opstelling

Na NEC en Excelsior uitgeschakeld te hebben volgt nu een dubbele ontmoeting met Go Ahead Eagles. Trainer Fred Grim kan niet beschikken over Mario Bilate, die door een blessure op de bank begint. Ook Stijn Spierings ontbreekt. De middenvelder is na zijn rode kaart tegen Excelsior geschorst. Sylla Sow neemt zijn plaats in de basis over.

LEES OOK: RKC kan kunststukje RBC herhalen, als middenmoter in de eerste divisie promoveren

LEES OOK: Eredivisie in zicht voor RKC: 'Als je in de finale staat, moet je wel door knallen'