RKC Waalwijk heeft in jacht op promotie klein voordeel na gelijkspel tegen Go Ahead Eagles

RKC gaat dinsdag met een duidelijke opdracht naar Deventer. Om promotie naar de eredivisie af te dwingen is ieder gelijkspel anders dan 0-0 al genoeg. Dit door het resultaat dat zaterdagavond in eigen huis geboekt werd, de ploeg van trainer Fred Grim stapte met een 0-0 gelijkspel van het veld.

Het duurde lang voor de wedstrijd echt los kwam in Waalwijk, de eerste dertig minuten waren voor de neutrale toeschouwer niet de leukste minuten van het seizoen. Het laatste kwartier maakte dat wel goed, in die fase gebeurde er genoeg.

In de saaie beginfase van het tweeluik tussen RKC en Go Ahead Eagles was de thuisploeg wel de bovenliggende partij. Via Dylan Seys en Darren Maatsen waren er wat kansjes, terwijl Go Ahead Eagles daar eigenlijk niets tegenover wist te zetten. Na een half uur spelen was Paul Quasten dicht bij de openingstreffer, een schot van afstand van de verdediger eindigde op de lat.

Daarna kwamen de minuten van Maatsen. Twee keer was hij dicht bij een doelpunt, twee keer begon het publiek te juichen en twee keer bleef de nul op het scorebord staan. Na een fraaie lange bal van rechtsback Juriën Gaari stond Maatsen oog in oog met Go Ahead-goalie Hobie Verhulst. Hij omspeelde de keeper en schoot de bal richting het lege doel. Jeroen Veldmate voorkwam een treffer door de bal op de lijn weg te werken.

Een minuutje later omspeelde Maatsen Verhulst nog een keer. Bijna vanaf de achterlijn bleef de spits, vervanger van de geblesseerde Mario Bilate, rustig. Hij scoorde. Maar kort nadat de bal tegen het net kwam, stak de grensrechter de vlag in de lucht: buitenspel.

Tweede helft

Net als in de eerste helft was het in de tweede helft lang wachten op spektakel. Buiten twee goede steekpasses waarbij Etienne Vaessen en Verhulst allebei een keer attent waren, gebeurde er weinig spannends in het Mandemakers Stadion.

Met nog tien minuten op de klok vermaakte de fanatieke RKC_fans zich met een bal die in het vak gekomen was. Die werd lange tijd heen en weer gegooid, onder luid gejuich. En daarmee was ook meteen duidelijk dat er op het veld eigenlijk niets te beleven was. Beide ploegen probeerden het wel, maar het lukte simpelweg niet.

In de slotminuut kwam er nog een enorme kans voor Kevin Vermeulen, uit het niets. De invaller raakte de bal helemaal verkeerd en daardoor eindigde de wedstrijd in 0-0. Dinsdag wacht de return in de Adelaarshorst in Deventer.

