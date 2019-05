Voor het eerst sinds 1998 pakken hockeyvrouwen Den Bosch geen prijs: 'Zijn geen losers nu'

Toen Den Bosch in 1998 voor het eerst landskampioen werd begon het aan een fantastische serie. Er ging geen jaar voorbij dat er geen prijs werd gepakt. Sindsdien werd Den Bosch slechts twee keer geen kampioen, maar in die jaren pakte het wel een Europese prijs. Dit jaar dus niet.

“Het was hem gewoon elke keer niet. Maar we zijn geen losers nu. Dit was niet ons jaar, maar ik kan niet wachten op volgend jaar”, zei Lieke Hulsen kort na de nederlaag tegen Amsterdam.

Margot van Geffen kent de pijnlijke statistiek. “Zo’n jaar zit er wel eens tussen, blijkbaar. Maar om het met een cliché te zeggen: there is a first time voor everything. Dat is nu. Het is gebeurd, we kunnen er niets meer aan doen.”

Vertrouwen

Wat nu? Dat is de vraag. “Het verdriet verdrinken”, zegt Van Geffen. “En volgend jaar zijn er weer nieuwe kansen. We gaan niet uit elkaar, zijn een team. Hier gaan we van leren. Hier komt een mooi Den Bosch voor terug.”

Met vertrouwen kijkt ze vooruit naar de volgende titelstrijd. “Natuurlijk. Daarvoor speel je bij Den Bosch, daar trek je dit shirt voor aan. We gaan dit vandaag verwerken en dan kijken naar volgend jaar.”

Hulsen zou het liefst morgen beginnen aan een nieuw seizoen. “Ik kan niet wachten op volgend seizoen. Elke vezel in mij zegt: 'godverdomme, kom maar door volgend jaar'.”

Amsterdam

Door het kampioenschap heeft Amsterdam nu twintig landstitels, eentje meer dan Den Bosch. Amsterdam is tot nu toe ook elke keer de enige club die de hegemonie van Den Bosch weet te doorbreken. Nu dus ook, ze zijn de terechte kampioen. "Ja, uiteindelijk denk ik dat wel. Als je vier keer van ze verliest, dan gaat het hem niet worden”, zegt Hulsen.

Ook Van Geffen ziet in de Amsterdammers de verdiende winnaar van het seizoen. “Ze winnen vier keer van ons, dus kun je dat wel zeggen. Gewoon credits voor Amsterdam. Maar zuur is het wel, dit wil je niet.”