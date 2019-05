Frans Bauer wordt coach in The Voice Senior: 'Fantastisch mooi nieuws'

Frans Bauer wordt komend seizoen coach in The Voice Senior. "Wij zijn blij dat een man met deze muzikale geschiedenis en kennis plaatsneemt in de rode coachstoel", laat een woordvoerder van RTL weten aan RTL Boulevard.

In The Voice Senior kunnen deelnemers van 60 jaar en ouder laten zien over wat voor zangkwaliteiten ze beschikken. In 2018 werd de eerste editie gewonnen door de 69-jarige soulzanger Jimi Bellmartin uit Vught.

'Samenwerken met oudere talenten van Nederland'

"Ik heb fantastisch mooi nieuws. Ik mag in de rode stoel gaan zitten. Ik mag gaan omdraaien als ik denk: 'Wat een fantastisch talent is dit'. Ik ben de nieuwe coach van The Voice Senior en daar ben ik ongelofelijk trots op", laat Frans Bauer zaterdagmiddag via Instagram weten.

"Ik verheug mij er erg op en ik vind het heel erg leuk om met de oudere talenten van Nederland te mogen samenwerken. Dus allemaal kijken als de uitzendingen straks komen." Volgens RTL Boulevard is nog niet duidelijk wanneer de zangcompetitie terugkeert.

Overstap naar RTL

Per 1 oktober stapt Frans Bauer over naar RTL. Voor die zender gaat de 45-jarige zanger uit Fijnaart, die de afgelopen jaren bij AVROTROS te zien was ook een reisprogramma presenteren.

"Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging", zei de zanger vorige maand zelf over zijn overstap.

