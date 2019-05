In Waalwijk dromen de spelers voorzichtig van promotie: 'Wel met beide benen op de grond'

Juriën Gaari in actie tegen Go Ahead Eagles (foto: VI Images).

Met een 0-0 gelijkspel stapte RKC Waalwijk zaterdagavond van het veld na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Bij de spelers van de thuisclub zorgde dat voor een dubbel gevoel. Er was meer mogelijk geweest, maar tegelijkertijd is het uitblijven van een tegendoelpunt belangrijk voor de return dinsdag in Deventer.

Voor rechtsback Juriën Gaari begint het inmiddels wel een heel mooi verhaal te worden. Vorig seizoen actief voor Kozakken Boys, nu in zijn eerste jaar in het profvoetbal kans op promotie naar het hoogste niveau. "Mijn eerste seizoen hier, vorig jaar nog Tweede Divisie en nu de kans om te promoveren, dat is wel een jongensdroom."

En dromen doen ze voorzichtig in Waalwijk. Eerst werd NEC uitgeschakeld, Excelsior volgde. En nu is er nog één wedstrijd te gaan tegen Go Ahead Eagles. "Als je zo dichtbij bent, ga je zeker dromen", zegt Gaari met een glimlach. "Maar we blijven met beide benen op de grond. Dinsdag is eerst nog een belangrijke wedstrijd."

Kansen op meer

De ploeg van trainer Fred Grim reist met een goed gevoel af naar Deventer. Dat gevoel had nog beter kunnen zijn als Darren Maatsen gescoord had. Zijn inzet werd van de lijn gehaald. "Ik raakte hem niet goed. De bal had niet genoeg snelheid, ik had die kans gewoon moeten maken. Daarna werd er nog een goal afgekeurd, terecht. Ik wist al hoe laat het was toen de grens zijn vlag de lucht in stak. Toch hoop je dat de VAR het anders ziet. Helaas."

"Daarom heb ik een beetje een dubbel gevoel na deze wedstrijd", vervolgt Maatsen, die een basisplaats had bij afwezigheid van de geblesseerde Mario Bilate. "We hadden zelf een goal kunnen maken. Het is zonde dat dat niet gelukt is. Maar we hebben de nul gehouden, dat is goed. Er zijn aanknopingspunten waar we mee verder kunnen, daar kunnen we vertrouwen uit putten."

Doelpunten

Na afloop ging het in de mixed zone vooral over het maken van een doelpunt. Als RKC in Deventer scoort, dan moet Go Ahead Eagles er al twee maken om promotie af te dwingen. Doelman Etienne Vaessen, die weinig te doen had in de wedstrijd, ziet de Waalwijkse ploeg wel scoren op de Adelaarshorst. "We scoren best makkelijk, alleen vandaag niet."

"We moeten daar gewoon scoren", zegt Maatsen. "We moeten geen angst hebben, we zijn er klaar voor. Het is de laatste wedstrijd, je kan alles geven. Je moet helemaal leeg en zo promotie afdwingen."

Gaari heeft een goed gevoel bij de situatie van RKC. "Het is lekker voor ons. Als ze er eentje scoren, moeten ze meer gaan komen. Zij moeten er twee maken als wij scoren. We kijken positief naar die wedstrijd, gaan alles op alles zetten om te scoren."