Jasper van den Heuvel trotse winnaar van ELE Rally: 'Dit voelt goed, het was een zware race'

Het was spannend tot en met de voorlaatste proef. Toen was wel duidelijk dat als zijn auto heel bleef, Jasper van den Heuvel uit Achterveld voor de tweede keer in zijn carrière de ELE Rally zou winnen. "Het voelt goed. Het was een zware wedstrijd, al hadden we daar ook een beetje op gegokt", zei de winnaar na afloop.

De auto van Van den Heuvel stond namelijk bewust iets hoger dan die van zijn tegenstanders. "We moesten dan wel een beetje inleveren op het snelle", legt hij uit. Na de eerste wedstrijddag, vrijdag, stond de uiteindelijke winnaar lang tweede in het algemeen klassement, in de laatste proef pakte hij de koppositie en gaf die niet meer af.

'Snelheid lag hoog'

Het verschil tussen de snelheid in de bochten en de snelheid op de rechte delen was heel groot. "We moesten de bochten snijden, de grip was heel groot dus je krijgt een groot verschil. We hebben heel goed asfalt dus de snelheid lag heel hoog", beschrijft de winnaar zijn ervaringen in het weekend.

Tot en met de voorlaatste proef in Sint-Oedenrode was het verschil tussen de nummer één en de nummer twee, Bob de Jong uit Essen, klein. De Jong reed echter hard op een boomstronk en hield daarna, naar eigen zeggen, de snelheid laag, omdat de klap enorm was geweest.

Van den Heuvel had de indruk dat zijn tegenstander een lekke of kapotte band had. "Hij heeft het daarna laten hangen. Het is een wedstrijd tot op de eindstreep. Als je kapot gaat, heb je niets.”

Beste Brabander

Kevin van Deijne uit Zeeland was de beste Brabander. Het betekende een fijne verjaardag voor zijn navigator Hein Verschuuren (43), die van Van Deijne nog plagend een taart met '50' erop kreeg. Tijd voor een lolletje tussen het zware werk in, zeiden ze.

"Ik ben heel tevreden. Als je gezien hebt hoe hard we gereden hebben, zijn we heel blij met het resultaat. We hebben er veel energie in gestoken en alle risico's genomen", meent Kevin van Deijne.

Hein Verschuuren: "We hebben niets cadeau gedaan. Toen we ergens rechtdoor schoten, konden de tegenstanders inlopen. Maar verder hebben we goed gereden."

