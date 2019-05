Getuigen van ongeluk in Oss halen man uit brandende auto

De man reed over de Ruwaardsingel toen hij door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur kwijtraakte . Hij kwam tot stilstand tegen een boom op een rotonde. Van het slachtoffer is bloed afgenomen om te onderzoeken of hij alcohol had gedronken.



Veel hulpverleners ingeschakeld

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf. Er werden direct ambulances, brandweerlieden en agenten ingezet. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen. De Ruwaardsingel in Oss was een tijd afgesloten voor de afwikkeling van het ongeval.