Michael van Gerwen op titelkoers in Zwolle, maar hij moet rekenen op scherpe Raymond van Barneveld

Eerder deze week won Van Gerwen in de O2 Arena in Londen voor de vijfde maal - en voor de vierde keer op rij - de Premier League.



'Klaar voor Michael'

In Zwolle is hij titelhouder. In september had Van Gerwen, tijdens een toernooi in Maastricht, nog een smadelijke 6-1 nederlaag geleden tegen O’Connor.



‘Barney’ had eerder op de avond met 6-3 gewonnen van de Engelsman Michael Smith. De aanstaande ontmoeting met zijn rivaal is één van de laatste in de carrière van de Hagenaar. Van Barneveld hangt zijn pijltjes eind dit jaar aan de wilgen. Maar eerst kijkt hij uit naar de botsing met Van Gerwen: “Hij is een fenomeen, maar ik ben er klaar voor.” Van Barneveld had in twee jaar niet gewonnen van Smith.



'Publiek echt fantastisch'

Beide giganten waren zeer te spreken over het publiek. “Met zulke fans hoef je je niet te motiveren. Zij zijn echt fantastisch”, aldus Van Gerwen, die blij was dat ook zijn vrouw zich tussen het publiek bevond.



De Dutch Darts Masters in Zwolle is het zevende toernooi van de European Tour. Duizenden dartsliefhebbers hebben zich hiervoor verzameld in de IJsselhallen.