Burgemeester geschokt door springkussenongeluk waarbij Senn (5) zwaargewond raakte

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van Rucphen is geschrokken door het springkussenongeluk zaterdagavond in haar gemeente. Een 17-jarige jongen viel op de 5-jarige Senn toen de twee op een springkussen stonden bij een feestje bij voetbalclub RSV in Rucphen. Senn liep hierbij hersenletsel op. "Mijn hart is bij hem en zijn familie. Ik wil ze veel sterkte wensen."

Van der Meer Mohr spreekt over een 'triest ongeluk'. "Het heeft een enorme impact. Ik ben zelf ook moeder en je leeft erg mee. Je weet dat veel mensen Senn kennen. Ze zijn allemaal verslagen. Het heeft ze enorm geraakt."

'Dubbeltje op zijn kant'

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage laat zondagmiddag weten dat het jongetje ernstig gewond is geraakt. "De situatie is zorgwekkend te noemen. Het is een dubbeltje op zijn kant."

Inmiddels heeft Van der Meer Mohr ook contact gehad met de familie van Senn. "Ik hoop zo dat het goed met hem komt. Dat is het enige dat je op dit moment kan doen."

Besloten bijeenkomst

Zondagmiddag was er een besloten bijeenkomst over het ongeluk waar ook Slachtofferhulp Nederland bij was. "Het is heel belangrijk om je ervaringen te delen met elkaar. Voor iedereen is het anders."

Volgens de politiewoordvoerder was de 17-jarige jongen die op Senn viel daar ook bij. "Hij was erg aangeslagen. Ook hem is alle hulp aangeboden."

'Fantastisch werk verricht'

Burgemeester Van der Meer Mohr wil graag een compliment maken aan de hulpdiensten. Het jongetje werd met spoed door een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. "Ze waren heel erg snel ter plekke en hebben fantastisch werk verricht. Juist dan telt elke seconde."