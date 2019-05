Comeback van Jeffrey Herlings op Hemelvaartsdag

Jeffrey Herlings uit Oploo maakt op Hemelvaartsdag zijn comeback bij de Dutch Masters of Motocross in Rhenen. Dat meldt de organisatie. De motorcrosser kwam sinds januari niet meer in actie bij wedstrijden vanwege een zware voetblessure.

Herlings ontbrak dus zondag ook bij de Grand Prix van Frankrijk. Daar won Tim Gajser beide manches. De Honda-coureur verkleinde zijn achterstand in het WK-klassement op leider Antonio Cairoli tot tien punten. Cairoli was voor het blessureleed bij Herlings de grootste concurrent van de Brabander. Prolongatie van zijn wereldtitel heeft Herlings inmiddels uit zijn hoofd gezet.

Glenn Coldenhoff belandde in de eindstand van de GP op de achtste plaats. Brian Bogers kwam op de negentiende plek uit. In het WK-klassement staat Coldenhoff op de negende positie. Over twee weken is de Grand Prix van Rusland.