Jeffrey Herlings stelt zijn rentree nog even uit: 'Pas als ik me 100 procent voel'

Het duurt nog even voordat we motorcrosser Jeffrey Herlings weer in actie zien. De regerend wereldkampioen in de koningsklasse MXGP heeft weliswaar de training hervat na een zware voetblessure, maar durft de strijd in wedstrijden nog niet aan.

Ook de Grote Prijs van Frankrijk komende zondag komt nog te vroeg. Herlings brak zijn rechtervoet in januari door een val tijdens een training. De breuken waren complex en vergden lang herstel.

Pas kort weer op de motor

Herlings, die vorig jaar zeventien van de negentien grands prix won, stapte drie weken geleden pas voor het eerst weer op de motor. ''Het is heerlijk om weer op de motor te zitten, maar ik moet mezelf de tijd gunnen en luisteren naar mijn lichaam. Ik wil pas weer racen als ik me 100 procent voel'', meldt Herlings via zijn fabrieksteam KTM. Hij geeft om die reden nog niet aan in welke wedstrijd hij zijn rentree zal maken. Eerder hoopte hij dat dat in mei nog ging gebeuren.

'Doet pijn'

Een maand geleden was hij bij de Dutch Masters of Motorcross in Oss, maar in een andere rol dan normaal: “Natuurlijk doet het pijn om hier te zijn", zegt Herlings. "Ik vind de sport prachtig, maar is frustrerend om niet te kunnen rijden. Ik ben hier in de verkeerde functie. Ik ben hier nu als bezoeker en ik moet hier als racer staan”, zei hij toen tegen Omroep Brabant.