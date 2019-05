Tien aanhoudingen bij Pegida-demonstratie in Eindhoven, politie sluit meer arrestaties niet uit

Het tiental is meegenomen naar het politiebureau. De drie minderjarige jongens mochten vrij snel weer naar huis. Tegen twee van hen was te weinig bewijs. Een derde jongen van veertien die de politie zou hebben beledigd moet zich maandag weer melden voor verhoor.

Zeven anderen worden verdacht van openlijke geweldpleging, zij worden ook maandag verhoord. De politie laat weten dat er nog camerabeelden worden bekeken van de gebeurtenissen. Op basis daarvan worden mogelijk nog meer mensen aangehouden.

Grimmiger

De demonstratie van Pegida begon zondag rond zeven uur. Voor aanvang van die demonstratie had een groep jongeren zich verzameld in de omgeving van de demonstratie. De sfeer tijdens de demonstratie werd steeds grimmiger. De jongeren zorgden voor ongeregeldheden en bekogelden politie en demonstranten. De politie veegde de straten in de omgeving van de moskee schoon, waarna het rustiger werd in de wijk.