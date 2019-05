1000 handboogschutters komen naar Den Bosch voor WK: 'Grootste sportevenement van dit jaar'

Den Bosch maakt zich op voor het grootste sportevenement in de stad sinds de start van de Tour de France in 1996. De komende twee weken zullen zo'n duizend handboogschutters uit heel de wereld strijden om de wereldtitels. De eerste week is voor de handboogschutters met een beperking, de tweede week voor de beste valide handboogschutters ter wereld.

Toernooidirecteur is Eric Kersten, die al vier jaar bezig is met de voorbereiding op 'The World Archery & Para Championships 2019'. De laatste dagen voor de start van het evenement is hij vaak te vinden op De Parade, het Zuiderpark en de rugbyvelden aan de Hekellaan in Den Bosch. Dat zijn de drie locaties waar de wedstrijden gehouden worden.

De finales vinden plaats aan de voet van de Sint Jan op De Parade. De kwalificatiewedstrijden worden gehouden op ruim 140 speciaal aangelegde banen in het Zuiderpark en de Hekellaan.

Den Bosch wereldwijd in beeld

"Dit wordt het grootste sportevenement dit jaar in Nederland. De sporters komen uit meer dan honderd landen en daarvoor hebben wij in deze regio voor deze landenteams maar liefst 22.000 hotelovernachtingen geregeld. In heel veel van die landen wordt het evenement live uitgezonden."

En dus wil de organisatie goed voor de dag komen. Daarom wordt De Parade voor twee weken omgetoverd tot een handboogarena. Compleet met tribunes voor 3000 bezoekers, aan de voet van de Sint Jan. Kersten is dolblij met deze locatie.

"Wij denken dat er geen mooiere plek is dan hier op De Parade. Een iconische plek, dat mooie plaatjes zal opleveren die de hele wereld overgaan. In Azië, en zeker Korea, is het handboogschieten een enorme grote sport. We beginnen de finales dan ook een uurtje eerder dan eerder gepland vanwege het tijdsverschil in Korea. Maar ook in bijvoorbeeld Noord- en Zuid Amerika is er veel belangstelling."

Vrijwilligers

Ruim 350 vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten om het toernooi, van 3 tot en met 16 juni, goed te doen laten verlopen. Want behalve veel sporters en begeleiders wordt er ook veel publiek verwacht. Zij kunnen alle wedstrijden gratis bezoeken, behalve de finales op De Parade tijdens het slotweekend.