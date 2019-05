'Postorderbedrijf in verdovende middelen', dealer via dark web hoort 6,5 jaar celstraf eisen

Als het aan het OM ligt , krijgt een drugsdealer uit Werkendam 6,5 jaar cel voor drugsverkoop via het dark web, een verborgen deel van het internet. "Drugsdealers 2.0", zo noemen de officieren van justitie hem en drie andere verdachten. De 49-jarige Werkendammer runde met een paar andere mensen een 'postorderbedrijf in verdovende middelen', meent het openbaar ministerie.

Volgens het OM verkochten ze 'tienduizenden pakketjes' over de hele wereld. Van Australië tot Egypte en van Rusland tot de VS.

Twee jaar lang verkochten ze hun xtc, ketamine, lsd, MDMA en coke. Omzet: 2.3 miljoen euro. "Makkelijk geld voor weinig werk", noemde het OM hun werkzaamheden.

Verstopt in spelletjescomputer

Om de drugs te verpakken en verstoppen maakten ze met een 3D-printer speciale make-updoosjes met een dubbele bodem en inktcardridges. Die verpakkingen maakten ze in een speciaal ingericht huis in Werkendam, waar ook de 49-jarige verdachte woonde. Hij had er zes 3D-printers staan. Ze verstopten hun drugs ook in Nintento-spelcomputers.

De Werkendammer gebruikte op het internet onder meer de gebruikersnaam 'Cola'. De andere twee verdachte mannen komen uit Amsterdam, de derde verdachte is een vriendin van een van de Amsterdammers. De twee Amsterdammers gaan ook 6,5 jaar de cel in als het aan het OM ligt. De vrouw moet twee jaar brommen, eist het OM.

LEES OOK: Politie haalt webwinkel voor drugs uit de lucht in Werkendam

De verdachten dachten dat ze door verkoop via het dark web anoniem waren, maar politieonderzoek leidde uiteindelijk toch in hun richting. Postpakketten werden in onder meer een Amsterdamse tabakswinkel getraceerd en een van de verdachten vergat een keer versleuteld te communiceren. Zo werden onder andere de bestellijst en de afleveradressen gevonden. De verkopers bleken klanten te hebben over de hele wereld. Inmiddels zijn via Europol diverse landen geïnformeerd over de afleveradressen.

In Amsterdam huurden ze een kantoor met computers waarmee ze orders konden uitvoeren. Dat liep via een server in het buitenland. Betaling vond plaats in bitcoins. Het kantoor was ook de inpakcentrale.

In totaal zijn via het dark web meer dan 38.000 xtc-pillen, 63.000 LSD-trips, 100 kilo MDMA (de werkzame stof van xtc), 5 kilo cocaïne, 10 kilo ketamine en kleinere hoeveelheden crystal meth en cannabis verstuurd.