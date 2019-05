Wat deed dood gevonden Bart van Betuw op 2 januari in Bavel?

Wat deed de 53-jarige Bart van Betuw op 2 januari in de buurt van Bavel? Wie heeft hem nog gezien nadat hij op 2 januari om kwart voor tien ’s avonds thuis is weggegaan? Van Betuw werd op 25 april dood gevonden in een vijver op het oude GGZ-terrein in Rosmalen. De man is door een misdrijf om het leven gekomen.

Via Bureau Brabant hoopt de politie antwoord te krijgen op de vragen die er nog rondom de verdwijning van Van Betuw zijn. Van Van Betuw was bekend dat hij wisselende contacten had met mannen. De politie hoopt dat mensen anoniem belangrijke informatie willen geven.

Wisselende contacten

Van Betuw was maanden vermist toen hij op 25 april werd gevonden. De recherche zocht al naar hem sinds hij op 2 januari zijn appartement in Rosmalen had verlaten. Hij heeft vermoedelijk maanden in het water gelegen. Daardoor was zijn lichaam al vergaand aangetast toen hij werd gevonden.

De politie houdt er serieus rekening mee dat Van Betuw de avond dat hij om het leven kwam een afspraak had met een man.