Maandenlang vermiste Bart van Betuw toch door geweld om het leven gekomen

Bart van Betuw, de 53-jarige man die vorige maand dood werd gevonden in een vijver op het GGZ-terrein in Rosmalen, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Van Betuw was al maanden vermist toen hij op 25 april werd gevonden. De recherche zocht al sinds januari naar de man, nadat hij op 2 januari zijn appartement in Rosmalen had verlaten.

Van de Betuw heeft vermoedelijk maanden in het water gelegen. Daardoor was zijn lichaam al vergaand aangetast toen hij werd gevonden. Uit onderzoek op het lichaam is nu gebleken dat de man door geweld om het leven is gekomen. “Hoewel op het eerste gezicht geen aanwijzingen werden gevonden voor een misdrijf, werd besloten om sectie te verrichten. Daaruit werden duidelijke sporen van geweld gevonden”, is het commentaar van de politie.

Afspraakje

De politie werkt nu met twintig rechercheurs aan de zaak. De politie houdt er serieus rekening mee dat Van Betuw de avond dat hij om het leven kwam een afspraakje had met een man. “Bart van Betuw viel op mannen en het is goed mogelijk dat hij die avond een afspraakje had met iemand, bijvoorbeeld in de omgeving van De Wamberg. Uiteraard worden ook andere scenario’s worden door ons onderzocht.”

De politie laat weten opnieuw met getuigen te gaan praten. "We proberen nog meer duidelijkheid te krijgen over wat hij op de dag van zijn verdwijning allemaal heeft gedaan en iedereen die meer weet willen wij natuurlijk heel graag spreken."

In de maanden van zijn vermissing werd er intensief naar Van Betuw gezocht. Zo werd er door de politie naast de eigen mankracht ook hulp ingeschakeld van 60 veteranen. Dat mocht uiteindelijk niet baten.