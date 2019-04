Dode man in vijver in Rosmalen is Bart van Betuw (53) die al maanden vermist werd

In Rosmalen is een lichaam gevonden.(Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

ROSMALEN -

De politie heeft het lichaam gevonden van Bart van Betuw uit Den Bosch. Zijn lichaam lag in een vijver aan de Berlicumseweg in Rosmalen. De 53-jarige man werd sinds begin januari vermist en zijn verdwijning riep veel vragen op. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.