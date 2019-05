Bestuur van NAC Breda stapt op

De positie van voorzitter Gielen stond al een tijdje onder druk. De overige leden zijn solidair en houden er ook mee op. Financieel kreeg de RvC de Bredase club weer op de rit, maar NAC degradeerde tweemaal onder hun leiding.

Verklaring Raad van Commissarissen

De RvC laat in een algemene verklaring weten dat 'het zich, ondanks dat NAC Breda de afgelopen jaren financieel gezond is gemaakt, realiseert dat in een betaald voetbal organisatie de wedstrijden op het veld gewonnen moeten worden en neemt dan ook haar verantwoordelijkheid voor de uitgebleven prestaties van het afgelopen seizoen.

Toezicht op het technisch beleid is namelijk onderdeel van haar taken en de RvC vindt dan ook dat het hierin tekort is geschoten'.

Daarnaast laat het orgaan weten volledige medewerking te verlenen aan een goede overdracht en zal het gefaseerd terugtreden onder leiding van de nieuw te benoemen interim-voorzitter van de RvC, Nicole Edelenbos.

Joost Gielen (huidig voorzitter) en Joost van Mierlo (supportersvertegenwoordiging) leggen hun taken per 1 juni neer. Berry van Nes (Marketing en Communicatie) op het einde van zijn termijn, dat afloopt op 31 oktober. Berry de Kort (Financiële zaken) en Robert Coppens (Strategische zaken) beëindigen hun rol als commissaris uiterlijk op 31 december.

Gielen in februari over de druk op zijn positie

Een paar maanden geleden gaf Gielen in een interview met Omroep Brabant aan niet te overwegen om op te stappen, ondanks dat hij de druk wel voelde. "Het spookt wel eens door je hoofd, maar het is te makkelijk. Ik ben te veel NAC-supporter om nu de makkelijke weg te kiezen en weg te lopen. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid en ik verantwoord me in de richting van de aandeelhouders”, zei hij toen.