Zelfdodingspoeder: 'Zeker 1500 Nederlanders hebben het omstreden middel in huis'

Dat blijkt uit een enquête van Coöperatie Laatste Wil, die mensen de regie over het einde van hun eigen leven wil geven. Leden van de coöperatie informeren elkaar onderling over het zelfdodingspoeder. "Onder de radar gebeurt nu veel", zegt voorzitter Jos van Wijk in de Volkskrant. "Dat hebben we wel in de gaten."

In april vorig jaar bleek uit onderzoek van Omroep Brabant dat het omstreden poeder wekenlang op Marktplaats te koop werd aangeboden. Voor slechts 20 euro kon het spul worden gekocht. De politiek reageerde bezorgd dat het middel zo makkelijk te verkrijgen was. Het Openbaar Ministerie deed ­vorig jaar een strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil.

Het zelfsdodingspoeder werd aangeboden op Marktplaats

Ximena maakte eind aan haar leven

De 19-jarige Ximena uit Uden maakte in februari 2018 een eind aan haar leven met het zelfdodingspoeder. Haar geschokte ouders zochten na haar dood actief de media op, waarbij vooral Coöperatie Laatste Wil het moest ontgelden. Ze waren boos over de 'reclame' die de coöperatie volgens hen maakte voor het poeder.