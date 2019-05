'Als we het niet redden, ben ik daar wel even kapot van', spanning is groot bij directeur RKC

De ene nacht slaapt Van Mosselveld als een blok, de volgende nacht is hij om half vijf al klaarwakker. "Eigenlijk is dat al zo sinds de start van de play-offs. Ik denk echt dat het de spanning is. Of ik val als een blok in slaap of het duurt langer en ik ben vroeg wakker."

Komen dan alle scenario's in zijn hoofd voorbij? "Het is niet dat ik daar wakker van ben geworden, denk ik. Alle scenario's komen natuurlijk al een tijdje voorbij. Maar ik kan wel zeggen dat die overwegend positief zijn. Ik vertrouw op een goed resultaat in Deventer, en denk zeker dat we de eredivisie bereiken."

'Anders dan degradatie'

Als directeur kijkt Van Mosselveld verder dan het sportieve verhaal. Promotie zou voor RKC een enorme boost zijn. "De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles is dan ook heel belangrijk, maar het is niet zo dat ons bestaan van promotie afhangt. Promoveren zou heel erg mooi zijn, dat is ook wat we nu willen natuurlijk. Maar voor een club die kan degraderen is er een ander belang dan voor ons nu."

Eigenlijk is het seizoen van RKC al geslaagd, ongeacht de uitslag. Dat weet Van Mosselveld zelf ook, maar toch wil hij daar nu niets van weten. "Als we het nu niet redden, dan ben ik daar wel even kapot van. Je speelt zo'n finale om te winnen."

Enorm gespannen

Promotie zou voor RKC eerder komen dan aan het begin van het seizoen gehoopt. De club heeft ambitie en er zijn plannen voor de lange termijn, maar promotie hoorde daar dit jaar nog niet bij. Het zou een mooie bonus zijn. Van Mosselveld kijkt er vol spanning naar uit: "Ik kan je wel vertellen, het is nu veel erger dan toen ik speelde."

Tekst gaat verder onder de foto.

Frank van Mosselveld weet hoe het is om als speler met RKC te promoveren (foto: VI Images).

Voor de wedstrijd geeft Van Mosselveld alle spelers een high five. "Daarna kan ik helemaal niets meer doen. Dan is het kijken en afwachten. Dat is honderd keer erger dan zelf spelen. Dan heb je gezonde spanning vanaf het moment dat je op het veld staat. Nu heb ik geen enkele invloed meer. Maar ik heb vertrouwen in de spelers en technische staf. En ik denk dat de 1-4 van een maand geleden nog wel in de koppies van de spelers van Go Ahead Eagles zit. Ik heb er vooral veel zin en vertrouwen in."