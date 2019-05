Ongelukken op A58 en A59 in toch al drukke ochtendspits

In de toch al drukke ochtendspits zijn er dinsdagochtend ook nog eens verkeersongevallen gebeurd op de snelwegen A58 en A59.

Bij het ongeval op de A59 dat gebeurde rond 09.00 uur bij Vlijmen, waren zes voertuigen betrokken. De linker rijstrook werd afgesloten en er ontstond een lange file tussen Waalwijk en Nieuwkuijk in de richting naar Den Bosch. De vertraging bedroeg ongeveer 50 minuten. Of er gewonden vielen bij de kettingbotsing, is niet bekend.

A58

Rond tien uur was het ook raak op de A58 bij Oirschot richting Tilburg. Daar botste een automobilist achterop een vrachtwagen. De bestuurder zat bekneld en is door de brandweer bevrijd uit de zwaar beschadigde auto. De vertraging bedroeg ongeveer een halfuur. Rond kwart over elf werd de weg weer vrijgegeven.

