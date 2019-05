Twee Eindhovenaren opgepakt voor betrokkenheid bij Belgisch drugslab met drie doden

Onderzoek op de plek van het aangetroffen lab in Eksel. (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision)

Twee mannen uit de omgeving van Eindhoven zijn dinsdagochtend opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel. Daar werden eind januari drie dode mannen gevonden.

De politie in Eindhoven kreeg op 29 januari een anoniem telefoontje binnen waarin gemeld werd dat op een locatie in Hechtel-Eksel een lab uit de hand was gelopen en dat er drie doden waren. Bij de loods, die op de hoek van de Kiefhoekstraat en de Zandstraat ligt, zagen agenten inderdaad het eerste lichaam bij de deur liggen. De twee andere slachtoffers lagen tussen de chemische vaten. De mannen (22, 23 en 25 jaar) uit Eindhoven en Valkenswaard hadden koolmonoxide binnengekregen tijdens de werkzaamheden. Dat werd hen fataal.

Een deel van het telefoongesprek was maandag te horen in het tv-programma Bureau Brabant.

Vanwege de Brabantse connectie werd het onderzoek naar de andere betrokkenen bij dit drugslab door de Nederlandse politie voortgezet. Tijdens dat onderzoek vond de politie aanwijzingen dat twee mannen uit de omgeving Eindhoven (22 en 35 jaar) betrokken zijn bij dit drugslab. Zij werden dinsdag in de kraag gevat.

