Wie herkent deze stem? Politie zoekt tipgever die drie doden in drugslab meldde

EINDHOVEN -

Welke man tipte op 29 januari via het alarmnummer 112 de politie over ‘mogelijk drie doden in een drugslab’ in het Belgische Hechtel-Eksel? In het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant is een deel van het bewuste telefoontje te horen. De politie hoopt dat de tipgever meer weet over de mensen achter het drugslab waar drie 'loopjongens' uit Eindhoven en Valkenswaard om het leven kwamen.