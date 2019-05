Ernstig ongeluk tokkelbaan Ploegendienst was ‘menselijke fout van instructeur’

Het ongeluk waarbij een vrouw zaterdag vanuit een tokkelbaan van meters hoogte naar beneden viel, was een menselijke fout. Het ongeluk gebeurde tijdens het festival Ploegendienst in Breda. “Dat het om een menselijke fout ging, bleek uit het filmpje van de valpartij”, laat woordvoerder Jeroen de Boed van het Zuid-Hollandse bedrijf Outdoor Westvoorne weten.

De vrouw was zaterdag met een zekering vastgemaakt aan de kabel van de tokkelbaan. Zodra ze het veilige platform verliet, schoot die zekering meteen los en viel ze meters naar beneden. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en wordt dinsdag geopereerd.

Fout

Het incident was gefilmd en werd op Dumpert gezet. “Ik zag op het filmpje pas voor het eerst hoe het precies gebeurd was”, zegt Jeroen de Boed. “Uit het filmpje bleek dat het helaas om een menselijke fout van een van de instructeurs ging.”

Op de video is te zien dat de vrouw van meters hoogte naar beneden valt:

“Eerst dachten we dat er geen sprake was van een menselijke fout, omdat het een gediplomeerde instructeur was die normaal volgens de procedures werkt. De vrouw is tijdens het tokkelen losgeraakt van de tokkelinstallatie. Hoe dat precies is gebeurd, weten we nog niet”, zegt De Boed. "We betreuren het ongeval in ieder geval ten zeerste en het heeft ook een behoorlijke impact op onze mensen."

De inspectiedienst NVWA kwam zaterdag naar het festivalterrein en doet verder onderzoek naar het ongeval.

'Ineens hing het touw naar beneden'

Lara den Ronde was zaterdag op het festival en stond vlakbij de tokkelbaan. "Ik stond met mijn rug naar de tokkelbaan. Ineens keek iedereen onze kant op. Toen ik omdraaide, was het eigenlijk al gebeurd. Het touw hing naar beneden en toen dacht ik gelijk: dat is geknapt", zegt ze. "Iedereen was erg geschrokken. Ook omdat niemand echt wist wat er was gebeurd."