Vijf windmolens 'zo hoog als de Euromast' langs de A67, plan zorgt voor onrust in Helenaveen

Kees Leenders woont op een kilometer afstand van drie van de vijf geplande windmolens. Hij is bang dat het dorp geen inspraak zal hebben, omdat de windmolens in Limburg op grondgebied van de gemeente Peel en Maas staan. "We kunnen geen politieke druk uitoefenen", zegt Leenders.

'Overal zichtbaar'

De dorpsraad wist aanvankelijk niets van de plannen voor de windmolens. De voorzitter kwam erachter via een bevriende kennis van de voetbalvereniging in het nabijgelegen Grashoek. "Anders hadden we het niet geweten. Ik heb het idee dat we niet erg pro-actief zijn meegenomen in de planvorming. Ik ben niet echt te spreken over hoe het proces is verlopen."

"De molens zijn net zo hoog als de Euromast", zegt Leenders. "Je gaat ze overal zien." Volgens Leenders krijgt hij last van slagschaduw bij zijn huis, zelfs op een kilometer afstand. En hij is bang dat de molens ook te zien zullen zijn vanuit het natuurgebied De Peel. "Al het geld dat in De Peel is geïnvesteerd om het terug te geven aan de natuur en dan komt er zoiets pal tegenaan te staan."

'Moeten het maar slikken'

Leenders hekelt ook de plek waar de windmolens gaan komen. "Het valt mij op dat Limburg alle windmolens langs de rand met Duitsland of in Noord-Limburg plaatst", zegt Leenders. "Waarom deze plek eigenlijk? Ze zetten het net neer op een plek dat je het maar moet slikken."

Het bedrijf Renewable Factory probeert de windmolens te realiseren langs de A67. Volgens Ronald Kloet van het bedrijf is de locatie het resultaat van een scan die de provincie Limburg heeft uitgevoerd op zoek naar goede locaties voor windmolens.

Juist langs snelweg

"Het landelijke beleid is, dat je molens probeert te plaatsen op plekken waar al hinder is", zegt Kloet. "Dus langs snelwegen of waterwegen bijvoorbeeld. Deze locatie past daar precies op." Het bedrijf is van plan om informatie-avonden te organiseren met omwonenden, ook die uit Helenaveen. "De bewoners daar kunnen gewoon bezwaar maken, dat is voor iedereen gelijk", zegt Kloet.

Volgens de gemeente Peel en Maas kunnen bewoners die in een straal van 10 keer de tiphoogte van de molen wonen, bezwaar maken. De tiphoogte is de hoogste stand van de wiek. Als de windmolens inderdaad een tiphoogte hebben van 242 meter, dan zouden bewoners in een straal van 2,4 kilometer bezwaar kunnen maken.

'Slagschaduw naar nul'

Kloet hoopt de zorgen over slagschaduw weg te nemen. "Dat kunnen we echt reduceren tot nul." Het bedrijf kan precies uitrekenen waar de molens op welk tijdstip slagschaduw veroorzaken. "De molen gaat dan bijvoorbeeld een paar kwartier uit bedrijf."

Volgens Kloet zijn windmolens met een tiphoogte van 242 meter binnenkort niet meer de hoogste van Nederland. "Het wordt inmiddels de standaardhoogte."

Argusogen

Kees Leenders volgt het hele proces met argusogen. De dorpsraad van Helenaveen heeft zich al aangesloten bij Limburgse actievoerders. "Het wordt ons opgedrukt, terwijl in Eindhoven, de grootvervuiler, geen plek is voor windmolens of zonnepanelen. Dus alles maar weer naar de buitengebieden. De natuur moet boeten voor de grootverbruikers van de stad."